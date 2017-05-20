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Экс-глава ФБР Коми даст показания в Сенате

Суббота, 20 мая 2017, 02:53

Уволенный директор ФБР Джеймс Коми согласился дать публичные показания перед комитетом Сената по разведке.

Об этом сообщает Daily Mail.

Дата слушаний будет назначена после Дня поминовения, который отмечается в США 29 мая.

 "Комитет с нетерпением ожидает от бывшего директора свидетельских показаний относительно его роли в разработке оценки разведывательного сообщества о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, и я надеюсь, что он разъяснит американскому народу недавние события, которые широко обсуждаются в СМИ", - заявил глава разведки Ричард Бэрр.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследованийДжеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

Демократы, а также некоторые другие американские чиновники заявили, что увольнение связано с расследованием ФБР о возможном вмешательстве РФ в выборы в США. Трамп это отрицает.

Темы: США
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