Китай уничтожил и посадил около 20 агентов ЦРУ - NYT

Китайское правительство "систематически уничтожает" шпионские операции ЦРУ в стране, начиная с конца 2010 года были убиты или арестованы, по крайней мере дюжина источников ЦРУ.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Издание опросило нынешних и бывших американских чиновников, которые описали разведывательную деятельность как одну из худших за последние десятилетия.

Количество потерь ЦРУ в Китае можно сравнить с количеством потерь в Советском Союзе и России в результате предательства сотрудником ЦРУ Олдричем Эймсом и агентом ФБР Робертом Хансеном.

До сих пор неизвестно, что послужило причиной крупнейшего провала американской спецслужбы.

Некоторые следователи убеждены, что в ЦРУ был крот, в то время как другие считают, что китайцы взломали тайную систему ЦРУ, которая используется для связи с иностранными информаторами.

По меньшей мере 20 источников ЦРУ были убиты или заключены в Китае в течение двух лет, сообщает The New York Times, ссылаясь на двух бывших высокопоставленных американских чиновников.

Следователи подозревают, что кротом был бывший оперативник ЦРУ, но не смогли собрать достаточно доказательств, чтобы арестовать его и теперь он живет в другой азиатской стране.

ФБР и ЦРУ пришли к выводу, что с 2013 года Китай больше не имеет возможности идентифицировать американских агентов.

В то же время, в ЦРУ официально отказались от комментариев на запрос The New York Times.