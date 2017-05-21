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Лавров говорит, что не обсуждал отставку директора ФБР с Трампом

Воскресенье, 21 мая 2017, 06:32

Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг информацию о том, что во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома президент США сделал заявление об отставке директора ФБР Джеймса Коми.

Об этом пишет Голос Америки.

"Мы эту тему вообще не затрагивали", - приводят российские информационные агентства слова министра.

В минувшую пятницу газета "Нью-Йорк таймс" (The New York Times) процитировала анонимного сотрудника администрации США, который, по утверждению издания, процитировал журналистам стенограмму встречи, состоявшейся 10 мая.

По словам источника газеты, Дональд Трамп посчитал нужным объяснить членам российской делегации, что он принял решение об увольнении директора ФБР из-за "большого давления", которое оказывают на него из-за расследования о возможных связях членов избирательного штаба президента с Кремлем.

"Я только что уволил главу ФБР. Он настоящий сумасшедший, просто чокнутый, - привела газета цитату главы Белого дома. – Я оказался под большим давлением из-за России, но теперь с этим покончено".

Кроме этого, как утверждает газета, Трамп сообщил Лаврову, что не является фигурантом проводимого ФБР расследования.

Как сообщалось, 10 мая перед началом встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров продемонстрировал удивление, когда у него спросили о влиянии отставки главы ФБР на предстоящие переговоры.

Темы: ТрампСШАРосcия
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