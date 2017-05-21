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АТО: 48 обстрелов, 7 бойцов ВСУ ранены

Воскресенье, 21 мая 2017, 07:36
АТО: 48 обстрелов, 7 бойцов ВСУ ранены

За прошедшие сутки, 10 мая, зафиксировано 48 фактов использования оружия боевиками, в результате которых 7 военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования 12 раз применяли оружие против украинских защитников.

Здесь противник из 120-мм минометов обстреливал опорные пункты ВСУ в районе Павлополя, Водяного и Широкиного. Из минометов калибра 82 мм несколько раз вел огонь по позициям сил АТО у Красногоровки. По этим же населенным пунктам бандиты систематически били из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник 22 раза нарушал тишину. Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. Там боевики традиционно осуществляли обстрелы оборонительных укреплений сил АТО из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также из 120-мм минометов противник минимум дважды бил по украинским защитникам, которые держат оборону у Невельского. Кроме того, под обстрел из вражеских минометов различных калибров, вооружения БМП и легкого стрелкового вооружения попали позиции ВСУ неподалеку Верхнеторецкого.

На Светлодарской дуге незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета в районе Луганского. Из автоматических станковых гранатометов враг обстреливал опорные пункты ВСУ у Песков.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано 14 фактов использования боевиками оружия, в том числе и артиллерийского вооружения калибром более 100 мм. Используя 120-мм минометы, боевики неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Из минометов меньшего калибра, а именно 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов, противник бил по украинским защитникам у Крымского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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