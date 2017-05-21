Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Основатель Twitter извинился, что Трамп стал президентом благодаря сервису микроблогов

Воскресенье, 21 мая 2017, 18:38

Один из основателей сервиса микроблогов Twitter Эван Уильямс извинился за то, что Дональд Трамп мог одержать победу во время президентской гонки в США благодаря сервису микроблогов.

Об этом Уильямс заявил в интервью The New York Times.

Ранее Трамп заявлял, что возглавить Белый дом он смог благодаря своему микроблогу в Твиттере. Комментируя эти слова Трампа Уильямс заявил: "Роль Твиттера в этом - это очень плохо".

"Если это правда, что он (Трамп) не стал бы президентом, если бы не Твиттер - тогда я прошу прощения", - заявил он.

Белый дом комментариев по этому поводу не предоставил, отмечает издание.

Темы: ТрампСШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: