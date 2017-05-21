Основатель Twitter извинился, что Трамп стал президентом благодаря сервису микроблогов

Один из основателей сервиса микроблогов Twitter Эван Уильямс извинился за то, что Дональд Трамп мог одержать победу во время президентской гонки в США благодаря сервису микроблогов.

Об этом Уильямс заявил в интервью The New York Times.

Ранее Трамп заявлял, что возглавить Белый дом он смог благодаря своему микроблогу в Твиттере. Комментируя эти слова Трампа Уильямс заявил: "Роль Твиттера в этом - это очень плохо".

"Если это правда, что он (Трамп) не стал бы президентом, если бы не Твиттер - тогда я прошу прощения", - заявил он.

Белый дом комментариев по этому поводу не предоставил, отмечает издание.