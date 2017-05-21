Путин внепланово засобирался в Париж - росСМИ

Президент РФ Владимир Путин совершит незапланированный визит в Париж 29 мая, во время которого встретится с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом пишет российсий "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле и информированных собеседников в Париже.

Отмечается, что поводом для поездки станет открытие выставки о Петре I в Версале. Источник в Кремле уточнил, что "повестка визита будет насыщенной" и не ограничится торжественной церемонией в Версале.



По словам собеседника издания в Париже, "трудно себе представитель, что Путин отправился бы во Францию, не получив согласия, что встретится и познакомится с новым президентом (Эмманюэлем Макроном)".



В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о планах Путина посетить Францию, пишет ТАСС.

"Мы своевременно сделаем объявление", - заявил Песков, комментируя информацию "Коммерсанта".