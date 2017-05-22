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В Совбезе РФ сообщили о запросе США по вмешательству в выборы

Понедельник, 22 мая 2017, 02:27

Власти США обращались к России с запросом относительно вмешательства РФ в президентские выборы в 2016 году.

Об этом рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов газете "Коммерсант".

По его словам, американские власти послали запрос "запоздало". Первый запрос, как отметил Храмов, поступил за неделю до ноябрьских выборов в США.

Он отметил, что запрос поступил по линии двусторонних механизмов, которые были созданы в 2013 году в рамках пакета соглашений между РФ и США о мерах доверия в сфере ИКТ.

Храмов заявил, что ответ на запрос Россия дала сразу же, в ноябре.

"Была запрошена дополнительная информация, поскольку данные, содержавшиеся в их первом обращении, были размытыми и в основном повторяли сообщения СМИ. Наши компетентные ведомства, естественно, попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее", - сообщил он.

Второй запрос США, по его словам, содержавший дополнительную информацию, пришел только в начале этого года. Храмов заявил, что на него был оперативно дан развернутый ответ.

На вопрос журналиста, каким был ответ, Храмов заявил: "Там были конкретные вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы, в том числе технического плана".

Он отметил, что больше запросов от США не поступало.

В США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В РФ это отрицают.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследованийДжеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

Демократы, а также некоторые другие американские чиновники заявили, что увольнение связано с расследованием ФБР о возможном вмешательстве РФ в выборы в США. Трамп это отрицает.

После этого, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Темы: РосcияСША
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