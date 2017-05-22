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СМИ: Мэр Белгород-Днестровского попала в серьезное ДТП

Понедельник, 22 мая 2017, 06:05

Мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак в воскресенье, 21 мая, попала в серьезное ДТП, ее  госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник в городском совете.

По его словам, ДТП произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.

"Алла Федоровна получила серьезные травмы, и санитарной авиацией ее доставили в одну из столичных клиник", - сказал источник.

В пресс-службе Белгород-Днестровского горсовета пока не комментируют происшествие, хотя и не отрицают самого факта случившегося.

Гинак была избрана мэром в конце октября 2015 года. Она представляет партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Темы: ДТП
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