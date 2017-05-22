Политзаключенный Карпюк встретил день рождения за решеткой в России

Украинский политзаключенный Николай Карпюк 21 мая отпраздновал свой день рождения за решеткой в России, где он находится в заключении.



Поздравление ему высказала в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.



"Мужественный Николай Карпюк, которого незаконно похитила и осудила Россия! С днем рождения! Стены рухнут! Желаем свободы!" – написала она.

Адвокат Илья Новиков призвал всех желающих написать Карпюку поздравления. По его словам, в понедельник он поедет к заключенному в Владимирский централ, известную тюрьму в российском городе Владимире, где сейчас находится Карпюк.

Такие поздравления написали в комментариях почти полторы сотни человек.

Николай Карпюк находится в заключении в России по обвинению в преступлениях во время во время Чеченской войны 1994-1995 годов. Вместе с ним был приговорен к заключению еще один украинец, Станислав Клых.

26 мая 2016 год суд в российской республике Чечне приговорил граждан Украины Николая Карпюка к 22,5 годам, Станислава Клыха – к 20 годам лишения свободы; в октябре 2016 года Верховный суд России отклонил апелляцию Клыха и Карпюка.

Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая 2016 года признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, гибели и ранении нескольких десятков российских солдат.

Защита Карпюка и Клыха настаивала на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям, адвокаты требовали прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клых отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне, были захвачены российскими силовиками незаконно, а их показания и признания были получены российским следствием под пытками.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

"Радио Свобода"