В НАПК определились, как следить за образом жизни чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции одобрило Порядок осуществления мониторинга образа жизни лиц, подающих декларации.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба НАПК со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании агентства 18 мая.

"Порядок определяет механизм осуществления НАПК выборочного мониторинга образа жизни субъектов декларирования с целью установления соответствия их уровня жизни имеющимся у них и членов их семьи имуществу и полученным ими доходам, согласно декларации", - говорится в заявлении.

Антикоррупционный орган решил, что основанием для проведения мониторинга является информация, которая поступает от физлиц, общественных объединений, СМИ, правоохранительных органов и касается фактических данных о несоответствии уровня жизни субъекта декларирования и/или членов его семьи имуществу и полученным доходам согласно его декларации.

"Документ, разработанный рабочей группой в составе представителей НАПК, секретариата Кабмина, Минюста, НАБУ и общественности, позволит унифицировать процедуру осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования", - подчеркнули в агентстве.

В НАПК сообщили, что сейчас новый Порядок находится на государственной регистрации в Министерстве юстиции.

Как известно, в связи с запретом ряда российских сайтов в Украине Национальное агентство по предотвращению коррупции обратилось к субъектам декларирования с требованием избавиться от российских электронных почтовых ящиков.

Украинская правда