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В армии приказано создать атмосферу нетерпимости к пьянству

Понедельник, 22 мая 2017, 16:46

Командиров воинских подразделений обязали создать в коллективе атмосферу нетерпимости к пьянству.

Об этом говорится в приказе министра обороны Степана Полторак №233 от 30 апреля "О мерах по предотвращению пьянства в Вооруженных силах Украины", передают Українські новини.

Согласно ему, командирам воинских подразделений и видов войск поручено считать профилактику пьянства одним из основных направлений работы по профилактике правонарушений.

Так, командирам поручено провести соответствующую разъяснительную работу среди военнослужащих. Также предписано не допускать и немедленно отстранять от службы лиц с признаками алкогольного опьянения.

Кроме того, военные (трудовые) коллективы обязаны рассматривать каждый случай нарушения воинской дисциплины или общественного порядка пьяным военным на общем собрании, а также обязаны привлекать родственников военного к мероприятиям морально-психологического обеспечения.

"Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к любым формам пьянства", - говорится в документе.

Приказ также обязывает командиров лишать премий за употребление алкогольных напитков на территории воинской части как в рабочее, так и в нерабочее время.

Также поручено учитывать при приеме граждан на службу их отношение к злоупотреблению спиртными напитками и отражать это в служебной характеристике.

13 апреля Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому вводится штраф в размере до 2,5 тыс. Гривен за употребление алкогольных напитков военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов.

О проблемах с алкоголем в украинской армии читайте подробнее в статье "Аватары убивают своих. Не боевые потери в украинской армии. ЧАСТЬ II".

"В 2016-м Минобороны насчитало только 10 таких погибших (под действием алкоголя - УП) при общей сложности не боевых потерь - 256 военных. Зато едва ли не все опрошенные автором источники информации сходятся в одном: злоупотребление алкоголем является основной причиной большинства не боевых потерь", - говорится в статье.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОМинобороны
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