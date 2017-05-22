Адвокат: Решению о расследовании в отношении Януковича по делу "Укртелекома" уже 2 года

Информация о решении Печерского райсуда о начале заочного досудебного расследования по делу "Укртелекома", распространенная в понедельник, не нова.

Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента Виктора Януковича.

По его словам, решение было принято еще 27 июля 2015 года.

"Эта информация двухлетней давности. Решение Печерского райсуда было вынесено еще в июле 2015 года. К этому времени об этом решении замалчивалось, поскольку оно принято с очевидными нарушениями процесса - на момент его вынесения розыск Виктора Януковича Интерполом было прекращено. А в законе в то время находилась однозначное требование, что лицо против которого возбуждалось дело, должно было находиться в международном розыске", - сказал Сердюк, цитирует его пресс-служба адвокатского объединения "AVER LEX".

Кроме того, по словам адвоката, эти нарушения стали предметом обжалования в Европейском суде по правам человека адвокатами компании JHA LLP и это указано в их пресс-релизе от 19 октября 2015 года.

Как известно, 22 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что суд разрешил Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против бывшего президента Виктора Януковича.

Ураинская правда