Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Freedom House призвал Раду тщательно выбирать омбудсмена

Вторник, 23 мая 2017, 07:05

Международная правозащитная организация Freedom House призывает народных депутатов провести консультации с гражданским обществом прежде чем выбирать Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы призываем Раду рассмотреть широкий круг кандидатов и тесно консультироваться с гражданским обществом, в случае необходимости отложив официальное голосование в парламенте", - заявил директор программ Евразии Марк Берендт.

"Институт Уполномоченного по правам человека в значительной степени способствует улучшению прав человека в Украине и заслуживает тщательного, открытого процесса отбора. Чтобы быть эффективной, институция должна быть политически независимой, иметь официальный мандат от ВР, а также поддержку и участие гражданского общества", - подчеркивают правозащитники.

Freedom House отмечает, что платформа Human Rights Agenda, коалиция украинских правозащитных организаций, призвали к открытому процессу отбора, а также предложили четыре кандидата на этот пост. Однако, 24 мая комитет по правам человека ВР планирует рассмотреть три кандидатуры, избранные без консультаций с гражданским обществом, потенциально ставя под угрозу независимость омбудсмена.

Украина имеет рейтинг частично свободной в рейтинге Свободы в мире 2017, частично свободной в рейтинге Свободы Прессы 2017, частично свободной в рейтинге Свободы интернета 2016, а также набирает 4,6 баллов из 7 в рейтинге демократии, где 7 худший показатель среди стран переходного периода 2017 г.

"Украинская правда" в Threads

Темы: права человекаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
права человека
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Омбудсмен объяснила подлость РФ в отношении похищенных украинских детей
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых пар
Последние новости
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
Все новости...
Реклама: