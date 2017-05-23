Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-замначальника полиции Хмельницкой области обьявлено подозрение

Вторник, 23 мая 2017, 13:57

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю начальника Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГПУ.

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении департамента внутренней безопасности Национальной полиции 22 мая сообщил о подозрении бывшему заместителю начальника Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Его подозревают в завладении чужим имуществом путем обмана и путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Отмечается, что расследование установило, что, занимая влиятельную должность, он систематически получал от своих подчиненных денежные средства на общую сумму 30 тысяч грн якобы на нужды службы.

Чиновник, среди прочего, мошенническим путем брал в подчиненных ему сотрудников полиции денежные средства на съемку фильма о деятельности Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области или ремонт часовни, чего делать не планировалось.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечения всех виновных лиц к ответственности.

Сторона обвинения просит суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

За содеянное уголовное правонарушение уже бывшему милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Украинская правда

Темы: полициявзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
Все новости...
Реклама: