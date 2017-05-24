Патруль ОБСЕ не допустили к месту хранения вооружения в ОРДО

Охранник места хранения вооружения ОРДО не допустил патруль Специальной мониторинговой миссии, ссылаясь на то, что у него нет ключей.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"Патруль СММ не смог получить доступ к постоянному месту хранения вооружения "ДНР", поскольку охранник сказал, что он у него нет ключей к одному из складских помещений. СММ проинформировала об этом СЦКК", - говорится в отчете.

Также патруль СММ не допустили на территорию комплекса рядом с подконтрольным боевикам ОРДО Докучаевском.

Кроме того, Миссия отчиталась об уменьшении количества нарушений прекращения огня в Донецкой области. Однако наблюдатели зафиксировали большее количество взрывов - 430 против 370 в предыдущем отчетном периоде.

В Луганской области патруль зафиксировал уменьшение количества нарушений режима прекращения огня - 38 взрывов против 86 в прошлом отчетном периоде.