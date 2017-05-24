Порошенко созвонился с Макроном накануне его встречи с Путиным

Президент Петр Порошенко обсудил с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Донбассе накануне встречи французского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

О таких результатах телефонного разговора двух глав государств сообщила пресс-служба АП.

Согласно информации, Порошенко, в частности, привел факты нарушения Минских договоренностей Россией и поддерживаемыми ею боевиками.

Президенты высказались за активизацию работы в нормандском формате.

Собеседники также скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран "Большой Семерки" в Италии.

Глава государства пригласил Макрона осуществить визит в Украину в удобное время.

Кроме того, во вторник вечером Порошенко имел телефонную беседу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, который также проинформировал о ситуации на Донбассе и продолжающихся нарушениях российской стороной Минских договоренностей.

"В таких условиях отсутствуют основания для отмены или любого смягчения экономических и секторальных санкций Евросоюза против Российской Федерации", - отметил президент Украины.

По мнению главы государства, такая оценка должна быть положена в основу решений лидеров "Большой Семерки" и Европейского Совета о продлении санкций против РФ после 31 июля 2017 года.

Высокопоставленные чиновники скоординировали позиции перед саммитом "Большой Семерки" 26-27 мая 2017 года.

Также президенты обсудили состояние ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Сенатом Нидерландов и выразили надежду на скорейшее завершение процесса вступления в силу Соглашения.

Кроме того, Порошенко и Туск договорились провести очередной Саммит Украина - Европейский Союз 13 июля 2017 года в Киеве.

Украинская правда