Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэй зла на Трампа из-за утечки в СМИ данных о теракте в Манчестере

Четверг, 25 мая 2017, 07:18

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразит недовольство президенту США Дональду Трампу из-за утечки данных о расследовании теракта в Манчестере в американские СМИ.

Об этом сообщает The Guardian.

Британские чиновники недовольны тем, что New York Times опубликовала следственные фотографии частей бомб, что, по мнению британских властей, может усложнить расширение расследования терактов.

Это была последняя из нескольких утечек в американские СМИ, которая, скорее всего, произошла из разведывательного сообщества США, получающего данные в соответствии с договором между двумя странами о сотрудничестве в области безопасности.

Лидеры двух стран встретятся на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Среди погибших – двое поляков. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее.

Именно со ссылкой на американских чиновников сразу после взрыва СМИ сообщили некоторые подробности теракта и о том, что это дело рук террориста-смертника.

Темы: ВеликобританияСШАразведкатерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Великобритания
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Сын конструктора российских боевых дронов работает в ООН, а жена - живет в Британии - СМИ
Последние новости
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
Все новости...
Реклама: