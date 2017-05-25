Мэй зла на Трампа из-за утечки в СМИ данных о теракте в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразит недовольство президенту США Дональду Трампу из-за утечки данных о расследовании теракта в Манчестере в американские СМИ.

Об этом сообщает The Guardian.

Британские чиновники недовольны тем, что New York Times опубликовала следственные фотографии частей бомб, что, по мнению британских властей, может усложнить расширение расследования терактов.

Это была последняя из нескольких утечек в американские СМИ, которая, скорее всего, произошла из разведывательного сообщества США, получающего данные в соответствии с договором между двумя странами о сотрудничестве в области безопасности.

Лидеры двух стран встретятся на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая.

Как известно, в результате теракта в Манчестере погибли 22 человека. Среди погибших – двое поляков. По последним данным, пострадали 12 детей в возрасте до 16 лет.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за произошедшее.

Именно со ссылкой на американских чиновников сразу после взрыва СМИ сообщили некоторые подробности теракта и о том, что это дело рук террориста-смертника.