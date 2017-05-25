Яковлева заявила, что не помнит, когда ездила в Крым

Председатель СБУ заявил, что решение о запрете въезда в Украину из-за визита в Крым, как в случае с российской актрисой Еленой Яковлевой, принимает не СБУ, а Госпогранслужба.

Об этом сказал председатель СБУ Василий Грицак во время пресс-конференции, комментируя решение о запрете въезда российской актрисе Елене Яковлевой, передает Укринформ.

"СБУ принимает решение о запрете въезда в Украину или ограничении срока пребывания в случае, если человек совершил что-то, что угрожает национальной безопасности государства независимо от территории совершения. Или РФ, или Беларусь, или какая-то другая страна. Если человек просто пересек границу Крыма и не высказывал там антиукраинских призывов, изменений территории государства и т.д. - это прямая компетенция пограничников", - пояснил Грицак.

Он обратился с просьбой ко всем причастным ведомствам, начиная от Министерства культуры и заканчивая СБУ, действовать слаженно. "Мы не отслеживаем каждую актрису или певицу. Но реагировать мы будем в том случае, если действительно угроза национальным интересам", - подчеркнул Грицак.

В пресс-службе СБУ уточнили, что вопрос нарушения пересечения границы - это компетенция пограничников, а компетенция СБУ - если есть высказывания против Украины. То есть, если человек нарушил порядок пересечения границы - это административная ответственность, которая может быть реализована в запрете въезда. В данном случае, если бы Яковлева переехала в Крым через пункт пропуска Чонгар, она имела бы право на въезд в Украину.

В свою очередь Яковлева в комментарии KP.ua отметила, что не намерена подавать в суд на СБУ. "В суд против СБУ обращаться не буду - у меня нет сил и времени, чтобы заниматься подобными разборками. К счастью, состояние здоровья родственников позволяет приезжать ко мне в Россию из Украины, мы уже об этом договорились", - заявила Яковлева.

Она также отметила, что не помнит, когда в последний раз посещала Крым. "Не помню, когда последний раз там была. Знаете, эти законы не навсегда! Нам только остается ждать, когда здравый смысл победит", - сказала Яковлева.

Как известно, русскую актрису Елену Яковлеву пограничники не пустили в Харьков и запретили въезд на три года из-за того, что она посещала оккупированный Крым.