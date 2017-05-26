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Луценко заявил, что видит себя генпрокурором еще полгода

Пятница, 26 мая 2017, 01:52
Луценко заявил, что видит себя генпрокурором еще полгода

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что собирается выполнить свое обещание пробыть на должности руководителя ГПУ около полутора лет и не имеет президентских амбиций.

Об этом он сказал в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, видит ли он себя президентом Украины, Луценко сказал: "нет".

Он также добавил: "Я вижу себя генеральным прокурором Украины еще приблизительно полгода, может, несколько больше".

Луценко отметил, что хочет быть "эффективным и результативным генеральным прокурором Украины".

По его словам, он еще не выполнил все задачи на своем посту, однако добавил: "В момент, когда мои качества, менеджерские способности, вопреки отсутствию юридического образования, уже будут не нужны, я отойду в сторону для того, чтобы эту должность в нормальной прокуратуре... занял молодой юридически образованный руководитель".

"Я не собираюсь тут (на должности генпрокурора) задерживаться, но пока еще я не все сделал", - подытожил он.

Темы: ЛуценкоГенпрокуратуравиборы
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