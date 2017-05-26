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Дело полицейского Олейника рассмотрит суд присяжных

Пятница, 26 мая 2017, 03:43

Обвинительный акт в отношении патрульного полицейского Сергея Олейника, которого подозревают в убийстве подростка во время преследования автомобиля в Киеве, будет рассматривать суд присяжных.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По результатам заседания Голосеевского райсуда Киева 25 мая "суд принял обвинительный акт к рассмотрению по существу и удовлетворил ходатайство подозреваемого о рассмотрении данного уголовного производства судом присяжных".

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении Олейнику меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения его от должности до 23 июля.

На следующем заседании, которое назначено на 2 июня, суд утвердит порядок исследования доказательств в уголовном производстве.

Как известно, ночью 7 февраля 2016 года киевская патрульная полиция во время преследования застрелила 17-летнего парня, который в компании трех других пытался скрыться на BMW.

18 февраля Печерский райсуд Киева избрал для патрульного Сергея Олейника меру пресечения в виде ареста.

Водителя BMW Ростислава Храпачевского, подозреваемого в сопротивлении полиции, Голосеевский райсуд Киева 1 марта выпустил из-под стражи под личное обязательство.

Темы: судКиев
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