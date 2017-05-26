Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство американцев считают Россию врагом – опрос

Пятница, 26 мая 2017, 07:38

64% американцев считают, что Россия является врагом для США.

Об этом свидетельствуют данные национального опроса Fox News.

Телеканал отмечает, что согласно опросу марта 2013 года 40% американцев считали Россию врагом и 47% - другом.

Главным врагом США опрошенные назвали КНДР (93%), на втором месте Иран (80%), на третьем – Сирия (76%). Россия занимает 4-ое место.

При этом, согласно опросу, 73% американцев уверены, что президент США Дональд Трамп видит в России союзника. Только 20% респондентов ответили, что Трамп считает РФ врагом.

Главным союзником США американцы назвали Канаду (96%), затем следуют Великобритания (95%), Франция (92%) и Германия (87%).

Опрос был проведен по телефону среди 1011 американцев с 21 по 23 мая. Погрешность составляет 3%.

Темы: СШАРосcиясоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
США
США передают Украине очередной пакет оружия стоимостью $400 миллионов
США о строительстве завода "Шахедов" в РФ: Будет на порядки больше дронов
В Сирии российский истребитель попал в американский беспилотник
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: