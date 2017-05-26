Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПАСЕ определила докладчика по делу об убийстве Немцова

Пятница, 26 мая 2017, 09:57

Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы назначил спецдокладчиком по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова литовца Эмануэлиса Зингериса.

Он сообщил изданию "Коммерсант", что готовить доклад начнет после вынесения Московским окружным военным судом приговора обвиняемым в убийстве сопредседателя партии ПАРНАС, который ожидается в июне.

Сейчас заканчивается стадия представления доказательств сторонами.

Ранее бюро ПАСЕ приняло решение о запуске процедуры по делу Бориса Немцова.

По словам Зингериса, для доклада планируется собрать материалы о том, как проводилось следствие и шло судебное рассмотрение, а также оценить "юридическую технику" и "инструменты, к которым суд прибегнул в ходе расследования".

"Мы просмотрим все обстоятельства дела об убийстве одного из наиболее видных политических деятелей XXI века. Важно поймать не только исполнителей, но и заказчиков этого акта террора. Их надежда на то, что личность Немцова и его вклад в демократию России будут забыты, не сбудется", – сказал член литовской делегации ПАСЕ.

Зингерис добавил: комиссия под его руководством будет регулярно проводить заседания – и на расследование уйдет "не один месяц".

Назначения в ПАСЕ спецдокладчика по делу Бориса Немцова добивалась дочь убитого политика Жанна Немцова, основавшая фонд его имени. На ноябрьском Форуме Бориса Немцова в Европарламенте она заявила, что расследование убийства в РФ "идет из рук вон плохо" и на скамье подсудимых – лишь предполагаемые исполнители убийства.

В мае 2016 года назначение спецдокладчика по делу Немцова на заседании бюро ПАСЕ было заблокировано. По словам Жанны Немцовой, которая переехала в Германию, за этим стоял президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который хотел "наладить диалог с Россией".

"Я консультировалась с немецкими политиками, как я могу стимулировать Педро Аграмунта на решение вопроса по спецдокладчику, мне предложили написать в ведущее издание. После того, как я написала колонку в Newsweek, в ПАСЕ обратили внимание на проблему с расследованием, а Аграмунт прислал мне открытку на Рождество", – рассказала она "Ъ".

Зингерис был одним из инициаторов этого доклада. "Это хороший выбор. Зингерис хорошо представляет ситуацию в России и свободно владеет русским языком", – сказала Немцова.

Она добивается "полного и всестороннего" расследования убийства отца, и доклад ПАСЕ – "один из немногочисленных механизмов международного контроля расследования".

Адвокат Немцовой Вадим Прохоров рассказал, что требование переквалифицировать дело со ст. 105 УК на ст. 277 – посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – не удовлетворили, как и вызов в суд главы Чечни Рамзана Кадырова.

"В деле отсутствуют организаторы и заказчики убийства, мы полагаем, что расследование сознательно ограничили частью исполнителей… Я надеюсь, что результатом доклада ПАСЕ станет то, что во всем мире президенту РФ будут чаще задавать вопрос: а что с заказчиками убийства Бориса Немцова?" – заявил Прохоров.

Темы: НемцовРосcияПАСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Немцов
За Немцовым перед смертью шпионили те же ФСБшники, что отравили Навального – Bellingcat
Кадыров показал видео якобы из Мариуполя, на котором организатор убийства Немцова
Если Крым "не бутерброд", то Навальный — не демократ
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: