ПАСЕ определила докладчика по делу об убийстве Немцова

Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы назначил спецдокладчиком по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова литовца Эмануэлиса Зингериса.

Он сообщил изданию "Коммерсант", что готовить доклад начнет после вынесения Московским окружным военным судом приговора обвиняемым в убийстве сопредседателя партии ПАРНАС, который ожидается в июне.

Сейчас заканчивается стадия представления доказательств сторонами.

Ранее бюро ПАСЕ приняло решение о запуске процедуры по делу Бориса Немцова.

По словам Зингериса, для доклада планируется собрать материалы о том, как проводилось следствие и шло судебное рассмотрение, а также оценить "юридическую технику" и "инструменты, к которым суд прибегнул в ходе расследования".

"Мы просмотрим все обстоятельства дела об убийстве одного из наиболее видных политических деятелей XXI века. Важно поймать не только исполнителей, но и заказчиков этого акта террора. Их надежда на то, что личность Немцова и его вклад в демократию России будут забыты, не сбудется", – сказал член литовской делегации ПАСЕ.

Зингерис добавил: комиссия под его руководством будет регулярно проводить заседания – и на расследование уйдет "не один месяц".

Назначения в ПАСЕ спецдокладчика по делу Бориса Немцова добивалась дочь убитого политика Жанна Немцова, основавшая фонд его имени. На ноябрьском Форуме Бориса Немцова в Европарламенте она заявила, что расследование убийства в РФ "идет из рук вон плохо" и на скамье подсудимых – лишь предполагаемые исполнители убийства.

В мае 2016 года назначение спецдокладчика по делу Немцова на заседании бюро ПАСЕ было заблокировано. По словам Жанны Немцовой, которая переехала в Германию, за этим стоял президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который хотел "наладить диалог с Россией".

"Я консультировалась с немецкими политиками, как я могу стимулировать Педро Аграмунта на решение вопроса по спецдокладчику, мне предложили написать в ведущее издание. После того, как я написала колонку в Newsweek, в ПАСЕ обратили внимание на проблему с расследованием, а Аграмунт прислал мне открытку на Рождество", – рассказала она "Ъ".

Зингерис был одним из инициаторов этого доклада. "Это хороший выбор. Зингерис хорошо представляет ситуацию в России и свободно владеет русским языком", – сказала Немцова.

Она добивается "полного и всестороннего" расследования убийства отца, и доклад ПАСЕ – "один из немногочисленных механизмов международного контроля расследования".

Адвокат Немцовой Вадим Прохоров рассказал, что требование переквалифицировать дело со ст. 105 УК на ст. 277 – посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля – не удовлетворили, как и вызов в суд главы Чечни Рамзана Кадырова.

"В деле отсутствуют организаторы и заказчики убийства, мы полагаем, что расследование сознательно ограничили частью исполнителей… Я надеюсь, что результатом доклада ПАСЕ станет то, что во всем мире президенту РФ будут чаще задавать вопрос: а что с заказчиками убийства Бориса Немцова?" – заявил Прохоров.