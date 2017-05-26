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КМУ подумает о восстановлении пунктов пропуска на границе с Румынией

Пятница, 26 мая 2017, 12:01

В Кабинете министров обсудят возможность открытия пунктов пропуска Красноильск, Русская и Шепит на границе с Румынией.

Об этом сказал премьер Владимир Гройсман, отвечая на вопрос депутатов во время часы правительства в Верховной Раде в пятницу.  

Депутат Иван Рыбак отметил: "Хочу обратить внимание на ситуацию, которая может сложиться в ближайшее время в связи с введением безвизового режима со странами Европейского Союза. На территории Буковины есть несколько пунктов пропуска, которые закрыты по непонятным причинам. Они не ремонтируются, не открываются – и социально-экономическая обстановка в том регионе достаточно сложная".

"Прошу Вас включиться в эту ситуацию и дать поручение, чтобы были открыты пункты пропуска Красноильск, Русская и Шепит на границе с Румынией", – добавил он.

Гройсман ответил: "Мы зафиксировали Ваш вопрос. Я дам поручение определиться по поводу возможностей открытия таких пунктов".

Отметим, что сейчас на границе Румынии и Украины в Черновицкой области действуют два пункта пропуска: железнодорожный Вадул-Сирет и автомобильный и пешеходный Порубное.

Остальные пункты действуют на Закарпатье и Одещине: железнодорожный и автомобильный Дьяково, автомобильные Деловое и Тересва, автомобильный и пешеходный Солотвино, речные Измаил, Вилково и Килия.

Алена Рощенко, УП

Темы: границаРумынияКабинет министровВерховная РадаЕС
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