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В ГПУ подтвердили 38 миллионов от Бобова

Пятница, 26 мая 2017, 16:28

Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что народный депутат Геннадий Бобов заплатил в бюджет почти 38 миллионов налогов.

Об этом на своей странице в facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Народный депутат Геннадий Бобов сдержал слово и оплатил определенную ГФС сумму налоговой недоимки в 37 млн ​​866 тыс 045 грн 02 коп. на счет Госказначейства. Достойный пример. Заплати налоги и спи спокойно в гордости за богатую страну", - написал Луценко.

Его пресс-секретарь Лариса Сарган уточнила, что теперь представление на снятие депутатской неприкосновенности с Бобова, поданное Генпрокуратурой в Верховную Раду, будет отозвано после решения следователя о прекращении производства в установленном законом порядке.

Ранее в пятницу народный депутат от "Видродження" Геннадий Бобов сообщил, что перечислил в госбюджeт около 38 млн гривен и показал квитанции об уплате. Однако он заявил, что не признает своей вины.

Украинская правда

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Темы: Луценконеприкосновенность
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