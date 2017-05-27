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С начала года въезд в Украину запретили 616 россиянам

Суббота, 27 мая 2017, 00:43

Государственная пограничная служба в этом году запретила въезд в Украину 2,5 тыс. иностранцев, 616 из них - это граждане РФ.

Об этом рассказал председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко во время рабочей поездки в Житомир, передает Укринформ.

"Свои действия мы четко координируем с СБУ, Национальной полицией и другими правоохранительными органами. Одним из оснований для запрета въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину является нарушение правил пересечения границы, в частности, с оккупированными территориями. Таким образом, в этом году общее количество запретов уже достигло почти 2500, 616 из них - это граждане РФ", - сказал Назаренко.

Он отметил, что в прошлом году органы охраны границы запретили въезд в Украину 5379 иностранцам, 1239 из них - это граждане Российской Федерации. Относительно артистов и других публичных деятелей из России, то сейчас 40 лицам запрещен въезд в Украину, добавил председатель ГНСУ.

Темы: границаРосcияПограничная служба
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