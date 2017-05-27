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На форуме свободной России приняли резолюцию в поддержку Украины

Суббота, 27 мая 2017, 03:17

На форуме свободной России одобрили блокировку российских соцсетей в Украине и приняли резолюцию в поддержку ее суверенитета.

Об этом сообщает Укринформ.

В литовской столице завершился оппозиционный III Форум свободной России, на котором обсуждались актуальные проблемы мировой политики, сценарии выхода России из системного кризиса.

В последний день Форума обсуждались темы: "Системный кризис в России: мифы и реальность". "Санкции. Что дальше?". "Холодная гражданская война в России". "Террор спецслужб как средство манипуляции". В завершение Форума была принята резолюция в поддержку Украины и ее территориальной целостности.

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров категорически высказался в поддержку блокировки в Украине российских соцсетей.

"Странно видеть, когда некоторые так называемые оппозиционеры, так называемые либералы в России начинают критиковать блокировку российских соцсетей в Украине. Критиковать можно только за то, что это не было сделано раньше. Более того, на мой взгляд, Европе, ЕС можно было бы поучиться на этом примере, как бороться с кремлевской пропагандой", - заявил он.

Депутат Литовского Сейма Мантас Адоменас в своем выступлении одобрил санкции против РФ.

"Украина, ситуация в ней - основной аргумент для продолжения санкций против России. Нужно продолжать (и желательно - наращивать) постоянный прессинг против агрессора", - заявил Адоменас.

Во второй, последний день Форума выступали и представители Украины Валентин Наливайченко, Айдер Муждабаев, а также адвокат нескольких украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенка, Марк Фейгин. Муждабаев рассказал, в частности, о тяжелой ситуации, в которой находятся сейчас крымские татары, которых выдавливают из оккупированного Крыма.

Фейгин выразил мнение, что после получения безвиза Украина может заключить ряд соглашений с Шенгенской зоной, после чего лица, которым запрещен въезд в Украину, будут внесены в общую базу данных и также не смогут въезжать в страны Шенгена.

Следующий IV Форум свободной России состоится в Вильнюсе в конце ноября - начале декабря этого года, к столетию создания ВЧК. Его сквозной темой будет "Сто лет террора".

Темы: Росcия
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