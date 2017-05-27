IRI: Чехи, венгры и словаки хотят, чтобы РФ воспринимали как партнера, а не угрозу
Большинство жителей стран Вышеградской группы, кроме Польши, считают, что Россию следует рассматривать как партнера, а не угрозу.
Таковы результаты опроса общественного мнения в странах Вышеградской группы, проведенного Международным республиканским институтом (IRI).
Так, отвечая на вопрос о роли России в Европе, сразу 75% словаков заявили, что Россию следует рассматривать как партнера в вопросах европейской безопасности и привлекать ее к европейских структур безопасности.
Такого же мнения придерживаются 59% чехов, 54% венгров и 35% поляков.
В то же время Польша стала единственной страной Вышеградской группы, большинство жителей которой считают, что Россия представляет долгосрочную угрозу для безопасности в Европе. Такого мнения придерживается 51% поляков.
В Чехии так думают 36% опрошенных, в Венгрии-26%, а в Словакии – 22%.