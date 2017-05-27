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Порошенко призвал G7 дать ответ России на агрессивную политику

Суббота, 27 мая 2017, 15:21

У "Большой Семерки" есть возможность для четкого ответа агрессору - России - за агрессивную политику в отношении Украины.

Об этом в своей колонке издания Politico заявил президент Петр Порошенко, обращаясь к лидерам "Большой Семерки", сообщает пресс-служба главы государства.

"Лидеры "Большой Семерки" собираются за одним столом, где будут говорить о сложных вызовах мировому порядку. ... История учит нас, что умиротворение ведет к еще большей агрессии и только с позиций силы можно отстоять прочный мир и восстановить безопасность и стабильность", - отметил Порошенко.

"Большая Семерка" - клуб уважаемых государств и мировых лидеров, из которого Россию выдворили с позором - имеет хорошую возможность для четкого ответа агрессору. Кремлю не смыть кровь со своих рук и не избежать ответственности за кражу Крыма и экспорт войны на Донбасс", - добавил президент.

По словам Порошенко, "Россия не остановит свою кампанию агрессии, пока не остановим ее мы".

"Запад должен продемонстрировать преданность общим действиям и восстать общим фронтом на защиту ценностей и уважения к международному праву. ... В условиях, когда список жертв агрессии продолжает расти, откладывать или прибегать к успокоительным полумерам не просто неуместно, а опасно", - подчеркнул он .

Президент подчеркнул, что восстановление нормальных отношений с Москвой проходит через Киев.

"Россия должна выполнить Минские договоренности, прежде всего в части безопасности. Она должна вернуть Крым Украине, восстановить территориальную целостности нашего государства в международно признанных границах. Все остальное - от лукавого", - отметил Порошенко.

Как известно, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина на Сицилии проходит саммит лидеров "Большой семерки".

В воскресенье кроме вопросов безопасности ожидается обсуждение вопросов торговли и санкций против РФ.

Темы: РосcияДонбасссанкцииПорошенко
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