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Муниципальной полицией Днепра будет руководить экс-командир "Беркута"

Суббота, 27 мая 2017, 17:20
Андрей Ткаченко

Руководителем муниципальной полиции горсовета Днепра станет командир днепропетровского "Беркута" времен Майдана Андрей Ткаченко.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Я беру на работу в горисполком командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана - Андрея Ткаченко. Теперь он, а не правосек и доброволец Кирилл Харахулах, будет командовать муниципалами", - написал Филатов.

Он отметил, что мы живём в сложное время, которое требует сложных решений, и у него есть политическая воля принимать такие решения.

"Я не буду оправдываться. Кричать о том, что Андрей не причастен к преступлениям против митингующих. Что не бросил своих подчинённых, когда мвдэшное начальство трусливо побежало из Киева. Что остановил непоправимое, когда из Консерватории снайпер начал стрелять в днепровских "беркутов" и ранил шесть человек. Что в 2014-м, командуя полком ППС, организовал в Днепре эффективную систему безопасности от диверсий и терактов. И даже прошёл полубезумную люстрационную проверку", - добавил Филатов.

Украинская правда

Темы: Днепрполиция
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