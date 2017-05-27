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В Краматорске разбили вход в офис филиала НСТУ

Суббота, 27 мая 2017, 21:17
В Краматорске разбили вход в офис филиала НСТУ

В Краматорске неизвестные разбили вход в офис филиала ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" "Донецкая региональная дирекция", где расположены телеканал "До ТеБе" и радио "Голос Донбасса".

Как сообщает телеканал "До ТеБе", это произошло около 22 часов 26 мая.

Как видно из камер видеонаблюдения, к офису "Донецкой региональной дирекции" подошли двое парней, один из которых разбил полустеклянный блок входной двери. Сразу сработала сигнализация, и неизвестные скрылись.

На место оперативно прибыла группа охранного подразделения, обслуживающего филиал, и полиция. Сейчас работает следственно-оперативная группа.

Офис филиала ОАО "НСТУ" "Донецкая региональная дирекция" расположен в самом центре Краматорска, за полсотни метров от здания городского совета и Донецкой областной военно-гражданской администрации.

"Учитывая то, что мы работаем во фронтовом регионе, даже, на первый взгляд, хулиганский поступок должен быть тщательно расследован, а виновные - привлечены к ответственности. Особенно, когда речь идет, по сути, о нападении на общественного вещателя, который только создается в Украине", - отметил заместитель директора "Донецкой региональной дирекции", секретарь Донецкого областного союза журналистов НСЖУ Илья Суздалев.

Телеканал отмечает, что 24 августа 2016 года неизвестный совершил выстрелы в окно ньюз-рума телеканала "До ТеБе", когда там находилось более 20 работников. Еще раньше, в январе 2016 года, напротив входа в канал неизвестный в камуфляже оставил гранату.

В обоих случаях на месте происшествия работали следственно-оперативные группы, однако до сих пор о результатах расследования информации от правоохранительных органов не поступало.

Темы: медиа
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