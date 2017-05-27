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США и Европа советовали не объявлять военное положение из-за Крыма - Пашинский

Суббота, 27 мая 2017, 23:13

Представители США и Европы во время захвата Россией Крыма в 2014 году рекомендовали Украине не идти на вооруженный конфликт с РФ и не объявлять военное положение.

Об этом заявил тогдашний и.о. главы администрации президента Сергей Пашинский в эфире канала "112 Украина", отвечая на вопрос, действительно ли они советовали не защищать Крым.

"Американцы и европейцы рекомендовали нашему государству не идти на вооруженный конфликт с РФ и не объявлять военное положение", - сказал он.

Пашинский также прокомментировал слова экс-министра внутренних дел и экс-главы Совета министров Крыма Анатолия Могилева о том, что СНБО в 2014 году отказался от каких-либо действий по удержанию Крыма.

"Где-то числа 25 мне звонил Могилев и говорит: "Я вас информирую, что у меня в приемной уже сидят офицеры ФСБ". Я говорю: "Ты же не первый год управляешь Кабмином Крыма. Так дай команду СБУшникам и МВДшникам их арестовать и привези их ко мне". Он говорит: "Вы что, смеетесь?". А сейчас он рассказывает, что надо было дать команду. Так дай, у тебя в подчинении были все эти люди", - сказал экс-глава АП.

Он также заявил, что секретные документы из здания СБУ на улице Владимирской в ​​Киеве во время Майдана перевезли в Крым.

"Есть абсолютно официальные данные, все списки агентов, секретные уголовные дела из СБУ на Владимирской перевезли не в Донецк, а в Крым. Крым для них еще тогда был плацдармом", - сказал Пашинский.

Кроме того, он заявил, что экс-президент Виктор Янукович не руководил СБУ с 2012 года, отдав эти полномочия россиянам.

"Янукович где-то с 2012 года уже не управлял СБУ, ею руководили кураторы, россияне", - сказал Пашинский.

Украинская правда

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Темы: КрымПашинский
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