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В Украину приезжает делегация государств-участников ОБСЕ

Воскресенье, 28 мая 2017, 12:47

28-31 мая в Украине будет находиться делегация постоянных представителей государств-участников ОБСЕ в Вене.

Как сообщает пресс-служба МИД, делегация намерена ознакомиться с состоянием урегулирования конфликта в и вокруг Украины, в т.ч. ситуацией на линии разграничения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, а также деятельностью Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Во время визита состоятся встречи делегации с министром иностранных дел Павлом Климкиным, руководством Верховной Рады и Администрации президента, представителями гражданского общества.

Постоянные представители посетят также районы вблизи линии разграничения на Донбассе, в частности г. Краматорск и Славянск, где ознакомятся с работой регионального отделения СММ, ходом реализации гуманитарных проектов для внутренне перемещенных лиц, масштабами разрушений в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями гражданской инфраструктуры и жилых районов, а также неопровержимыми доказательствами непосредственного участия России в военных действиях на Донбассе.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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