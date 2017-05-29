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В Манчестере задержан 14-й подозреваемый в организации теракта

Понедельник, 29 мая 2017, 02:34

Британская полиция объявила, что арестовала 25-летнего мужчину в воскресенье и провела обыск в связи с терактом на концерте в Манчестере.

Об этом пишет Радио Свобода.

Согласно заявлению полиции Большого Манчестера, полицейские задержали мужчину по обвинению в терроризме в Олд Траффорде, к востоку от города, а также провели обыски в районе Мосс-Сид в Манчестере.

Таким образом общее число задержанных составило 14 человек.

Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается захватить всю сеть участников и организаторов, связанных с исполнителем Салманом Абеди. Среди задержанных также отец и брат подозреваемого.

Ранее полиция опубликовала фотографии террориста-смертника Салмана Абеди - кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали его в день совершения теракта.

Как известно, в результате теракта погибли 22 человека и 116 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Темы: Великобританиятерроризм
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