Польские пограничники объяснили откуда очереди на границе

Ответственность за длинные очереди на границе польские пограничники возлагают на украинскую сторону.

Об этом говорится в ответе Пограничной службы Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

Главной причиной очередей они называют автомобили украинских владельцев на польской регистрации, которые каждые пять дней должны пересечь границу.

"На границе с Украиной функционирует восемь наземных пунктов, но пограничное движение не разделяется равномерно на все пункты учитывая фатальную дорожную инфраструктуру с украинской стороны. Значительная интенсивность пограничного движения, а вместе с тем и образование очередей генерируется гражданами Украины, которые имеют автомобили, зарегистрированные за пределами Украины", - информируют польские пограничники и добавляют, что Таможенный кодекс Украины накладывает на них обязанность выезжать за пределы Украины на автомобиле раз в пять дней.

Отмечается, что по данным министерства цифровых технологий РП по состоянию на 30 ноября 2016 года в Польше было зарегистрировано более 60 тыс. автомобилей, совладельцами которых были граждане Украины.

Только эти автомобили могут генерировать около 4,5 млн пересечений границы, то есть более половины всего движения легковых автомобилей на границе с Украиной", - отмечают в Пограничной службе Польши.

Отмечается, что на очереди на границе влияют также "осложнения пограничного движения".

"В подавляющем большинстве - в 64 из 97 случаев, имевших место в этом году на границе с Украиной, за осложнения отвечали украинские службы на границе", - констатируют в Пограничной службе РП.

С 11 июня начнет функционировать безвизовый режим между Украиной и ЕС. По оценкам польской стороны, интенсивность движения на польско-украинской границе вырастет на 10%. Кроме того, увеличится количество отказов на въезд в Польшу.