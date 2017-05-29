В ОРДО хотят спекулировать ситуацией с ДФС в Минске – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявляет, что представители ОРДО хотят спекулировать на ситуации с Донецкой фильтровальной станцией на минских переговорах.

Как передает пресс-центр штаба АТО, на днях в оккупированном Донецке состоялся круглый стол на тему "Донецкая фильтровальная станция на гране полной остановки".

"Главным его итогом было решение отправить обращение представителям ОРДО на Минских переговорах, чтобы те донесли к мировому сообществу информацию об угрозе возникновения экологической и гуманитарной катастрофы из-за ситуации, сложившейся сегодня на ДФС", – говорится в сообщении.

При этом в СЦКК отмечают, что именно боевики обстреливают ДФС.

Донецкая фильтровальная станция Фото СЦКК

"На самом деле, начиная с конца июля 2014-го года станция является постоянной мишенью для обстрелов со стороны НЗФ ОРДО. В 2014-м году станция не работала почти 4 месяца, в 2015-м и 2016-м постоянные перебои в работе продолжались от нескольких дней до нескольких недель. в текущем году в результате обстрелов, ДФС прекращала подачу воды населению 10 раз", – отметили в ОЦКК.

По данным украинской стороны ОЦКК, пока непонятно, каким образом ОРДО хочет использовать ситуацию ДФС.

Там подчеркнули, что станция в основном поставляет воду для жителей временно оккупированных территорий, и руководство "республик" должно бы быть заинтересовано в бесперебойной работе ДФС.

"Учитывая приведенные факты, можно сделать вывод, что заинтересованность руководства ОРДО в обеспечении экологической безопасности региона и восстановлении инфраструктуры Донбасса, на самом деле, ограничивается исключительно высокопарными заявлениями", – заявляет украинская сторона в СЦКК.

"Прикрываясь показной "заботой", пророссийские наемники сознательно нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей, создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта и ухудшения гуманитарной ситуации в Донецкой области", – отметили в ОЦКК.

Как известно, Донецкую фильтровальную станцию неоднократно обстреливали. По данным СЦКК, в 2014 году станция не работала почти 4 месяца, в 2015-м и 2016-м году перебои в работе длились от нескольких дней до нескольких недель, в этом году ДФС прекращала подачу воды 10 раз.

Последний раз ДФС обстреливали вечером 21 мая, когда боевики совершили огневой налет на станцию, обстреляв ее из 120-мм миномета.