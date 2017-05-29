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У Трампа хотят перезапустить переговоры с РФ по Украине - СМИ

Понедельник, 29 мая 2017, 10:33

Президент США Дональд Трамп во время мартовской встречи заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что кризис в Украине - это ответственность Европы, и что США не будут сильно приобщаться к мирному урегулированию, однако через два месяца в администрации Трампа изменили курс по этому вопросу.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц и экспертов, передает Европейская правда.

Издание отмечает, что закулисные попытки решить данный вопрос ведет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам американских чиновников и экспертов, "хотя все еще находится на ранней стадии, однако идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, к которым была привлечена администрация Обамы в прошлом году, надеясь, что новые обстоятельства и персоны могут дать лучший результат".

Хотя Белый дом и Госдеп отказались от комментариев, однако официальные лица США и другие подтвердили, что Тиллерсон уже провел несколько обсуждений с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Издание отмечает, что сейчас идет работа по выработке новой стратегии, в которой принимает участие также аппарат вице-президента Майкла Пенса.

Тиллерсон намерен назначить специального посланника в Государственном департаменте, который бы вел данную инициативу по Украине. Спецпосланник, как отмечает издание, может восстановить российско-американский дипломатический канал с "серым кардиналом" Кремля, помощником российского президента Владиславом Сурковым.

"При президентстве Обамы помощник госсекретаря по делам Европы Виктория Нуланд в конце концов не смогла достичь прогресса в прошлом году через этот канал", - отмечает The Washington Post.

Напомним, недавно государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Россия не сможет вернуться в "большую восьмерку", пока не выполнит Минские соглашения и не восстановит суверенитет Украины.

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