На Шри-Ланке наводнение и оползни забрали жизни уже 169 человек

На Шри-Ланке число жертв наводнений и оползней возросло до 169 человек, еще 102 человека считаются пропавшими без вести.

88 человек получили ранения от стихийного бедствия, сообщил Центр управления бедствий страны, передает "Daily Mirror".

В целом 521 384 человек из 140 238 семей пострадали вследствие ненастья.

В прошлый четверг и пятницу муссон принес ливни в 14 районах на западе и юге Шри-Ланки. Власти организовали эвакуацию с пострадавших территорий.

Эту катастрофу уже называют одной из самых страшных с 2003 года. Тогда вследствие ливня и сильного ветра погибли 250 человек, было разрушено много домов.

Синоптики прогнозируют, что дождь и ветер продлиться в юго-западной части страны.

Из Индии на Шри-Ланку прибыла гуманитарная помощь.

Kasun Jay share those images. This is Morawaka town in Mathara #FloodSL pic.twitter.com/1OPeXirySJ — Venura Fernando (@venura1908) May 26, 2017

Chamara Nagodavithan shared those.. were taken today morning at Mapalagama area, Galle #FloodSL pic.twitter.com/Vui0zHfh9L — Venura Fernando (@venura1908) May 26, 2017

Got some pics from friends. Currently in Rathnapura area. #FloodSL pic.twitter.com/9dxXO6XwwF — Nipuna Rathnayake (@nipunagaze) May 26, 2017

Army armoured car transporting dead bodies to Bulathsinhala villages from Pimbura hospital, boats waiting to takeover them in 2 KM #FloodSL pic.twitter.com/8coFh2SmbJ — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) May 27, 2017

Medical supplies to overcome health hazards in the flood aftermath form part of India's relief material #FloodSL @SushmaSwaraj @indiannavy pic.twitter.com/QZ9aigQGit — India in Sri Lanka (@IndiainSL) May 28, 2017

В Twitter распространяют записи и снимки с тегом #FloodSL о последствиях ливней и наводнения.

If you are planning to donate relief items, and looking for collection points near your location, here are few: #FloodSL pic.twitter.com/tut8rclUDt — Gopiharan Perinpam (@gopiharan) May 29, 2017

Алена Рощенко, УП