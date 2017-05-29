Украинские миротворцы действуют в 9 международных операциях в мире
448 украинских военнослужащих сейчас участвуют в девяти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в мире.
Об этом сообщает издание Министерства обороны "Народная армия" по случаю Международного дня миротворца Организации Объединенных Наций
Как отмечается, Украина – уже 25 лет участник миротворческих операций ООН.
Первые задания по восстановлению мира под эгидой ООН украинские бойцы выполняли на территории бывшей Югославии в 1992-1995 годах.
С 1992 года в международных операциях приняли участие 42 тысячи миротворцев из Украины, 54 человека погибли в миссиях.
"Несмотря на продолжение боевых действий на востоке нашего государства, Украина и дальше соблюдает международные обязательства по участию в миротворческих операциях ООН. В 2016 году было осуществлено три ротации национальных контингентов (ДР Конго, Либерия, Косово)", – говорится в сообщении.
Из Кот-д'Ивуара украинские миротворцы в прошлом году вернулись на родину.
На сегодняшний день 448 военнослужащих Вооруженных сил Украины участвуют в 9-ти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 7 странах мира и районе Абъей под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил в Приднестровском регионе Молдовы.
Начальник Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк отметил участие украинских вертолетных подразделений в миссии ООН по стабилизации в Конго, миссии ООН в Либерии, инженеров в Косово и саперов в Афганистане.
Алена Рощенко, УП