Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин одобрил админнадзор за осужденными за терроризм

Понедельник, 29 мая 2017, 12:59

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в закон, регламентирующий вопросы административного надзора за лицами, отбывшими срок за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Об этом сообщает российское издание Коммерсант.

Издание отмечает, что данные поправки предусматривают введение административного надзора за освобожденными гражданами, которые были осуждены по статьям террористической и экстремистской направленности.

"Поднадзорное лицо обязано являться в орган внутренних дел от одного до четырех раз в месяц, также осужденным запрещается выезд за пределы установленной судом территории", - пишет издание.

Указывается, что по мнению экспертов большая часть осужденных за экстремизм – это пользователи социальных сетей.

Федеральный закон был принят Госдумой 17 мая и одобрен Советом федерации 24 мая.

Как известно, Советский райсуд Астрахани в 2016 году на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года за сыном Мустафы Джемилева, которого вывезли в Россию после аннексии Крыма.

Однако российские власти признали Хайсер Джемилева гражданином Украины, поэтому административный надзор с него снимут.

25 августа 2015 Северо-Кавказский военный суд Ростова признал виновными крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко. Сенцов осужден в совокупности к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в создании террористической группировки и руководстве им. Также суд признал Сенцова виновным в совершении двух терактов.

В апреле 2016 уполномоченный по правам человека в РФ заявил, что наличие украинского гражданства у осужденных в России политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко официально подтверждено.

Темы: Путинтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Путин
Запад не планирует смену режима Путина – Шольц
Усилия Кремля по расформированию "Вагнера" частично увенчались успехом – американские аналитики
Неучастие Путина в саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ – СМИ
Последние новости
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
Все новости...
Реклама: