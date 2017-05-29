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ГПУ - лидер среди премий за 2016 год. Наибольшую получил Холодницкий

Понедельник, 29 мая 2017, 14:49

Самые большие премии по всем государственных органов в 2016 году получили председатель Генпрокуратуры и его заместители.

Об этом говорится в статье Украинской правды "Ударники труда". Высокопоставленные выписывают премии в 100 тысяч".

Кроме того, в последние два месяца 2016 премии генпрокурора и его заместителей выросли вдвое по сравнению с предыдущим периодом.

Согласно ответу на запрос УП, наибольшую премию в органах прокуратуры получил руководитель САП Назар Холодницкий. На начала 2016 году премия Холодницкого составила 60 тысяч, а уже в декабре - 144 тысячи 503,62 гривны.

"Последняя сумма - абсолютный рекорд среди известных УП премий 2016 года", - говорится в статье.

Премия генпрокурора Юрия Луценко составляла от 16 до 39,7 тысяч в течение года.

При этом премии его предшественника Виктора Шокина составляла от 6 до 13 800 гривен.

Главный военный прокурор-заместитель Генпрокурора Анатолий Матиос в январе получил премию почти в 9 тысяч гривен, в ноябре его премия составляла 46 600 гривен, а в декабре - почти 42 000.

 
 

Юрий Луценко не дал ответа на вопросы УП для этого материала. Один из его заместителей выплаты премий объяснил так:

"Система начисления премии в органах власти действует очень бюрократически - всех премируют в одинаковом процентном размере (в процентах к ставке, - УП). Если нет "залетов" - тебя премируют независимо от результатов. Во-вторых, премия воспринимается как надбавка к окладу, который очень скромным почти везде, кроме НАБУ, САП и НАПК", - сказал собеседник.

Холодницкий объяснил УП свои высокие премии тем, что таким образом убирали уравниловку в оплате труда прокуроров:

"Из-за несогласованности в законодательстве получилось так, что руководитель Антикоррупционной прокуратуры и рядовой прокурор имеют одинаковые оклады. Что у меня, что у прокурора отдела оклады одинаковые. А ответственность - разная".

"Чтобы урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников прокуратуры и градацию между руководящим составом и рядовым, для этого каждый месяц определяется процент премии", - сказал он.

Увеличение суммы премии в конце года руководитель САП объяснил 60%-ой недокомплектацией штата до ноября-2016 и необходимостью использовать весь зарплатный фонд: "Не только у меня в последние месяцы была высокая премия, она была высокая у всех сотрудников. Это практика, я знаю, всех государственных органов. Это так называемая "13-я зарплата".

Холодницкий отмечает, что подобное разделение денег вместо экономии не является нарушением законодательства, и уверяет, что в 2017-м премии будут уже не такими высокими, "поскольку штат уже подобран и зарплатный фонд распределяется поровну".

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура
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