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ГПУ подала апелляцию на решение отпустить экс-главу ГНС Луганщины

Понедельник, 29 мая 2017, 20:32

Генпрокуратура подала апелляционную жалобу на решение Печерского суда Киева, который отказался арестовать бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова и отпустил его под залог в размере 15 млн гривен.

Об этом "Українським новинам" сообщил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, апелляционная жалоба зарегистрирована в понедельник.

Как известно, 24 мая Печерский районный суд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен Антипова.

Темы: ГенпрокуратурасудЛуганск
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