Декана Уманского университета задержали за взяточничество

Декана одного из факультетов Уманского национального университета садоводства, который требовал от студента 3000 гривен за содействие в сдаче сессии, задержали с поличным.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

"Указанное лицо задержано (...) с поличным, непосредственно во время получения им части обусловленных средств в сумме 2 тыс. грн., которые изъяты в ходе осмотра места происшествия", - говорится в сообщении.

Происходит расследование в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Как известно, санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда