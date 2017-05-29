САП передает в суд "газовое дело" и будет просить заочно судить Онищенко
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ завершили вручение обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам в так называемом "газовом деле" Александра Онищенко.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
"После более трехмесячного ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования сегодня 29 мая 2017 года прокурором САП утвержден составленный детективами обвинительный акт, завтра утром (30 мая 2017 года) будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Подозреваемым инкриминируется следующие преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 УК Украины, а именно:
- участие в преступной организации, созданной Онищенко с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений;
- участие в преступлениях, совершаемых такой организацией;
- завладение имуществом ПАО "Укргаздобыча" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением;
- легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем;
- организация злоупотребления полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использование вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, повлекшее тяжкие последствия;
- организация служебного подлога, повлекшая тяжкие последствия;
- отчуждение заложенного имущества.
"Одному из участников преступной организации, Постному, отведена роль организатора в составе преступной организации", - уточнили в САП.
Согласно информации, на очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко, по которым в ближайшее время САП будет ходатайствовать о специальном досудебном расследовании.
Как известно, в июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.
Политика объявили в национальный розыск. Он заявил, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.
Онищенко заявил, что у него есть компромат на Порошенко, и он якобы передал его США. В СМИ Онищенко опубликовал записи, как он утверждает, с нардепом Олесем Довгим и Николаем Мартыненко.
Украинская правда