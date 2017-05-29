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САП передает в суд "газовое дело" и будет просить заочно судить Онищенко

Понедельник, 29 мая 2017, 22:56

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ завершили вручение обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам в так называемом "газовом деле" Александра Онищенко.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"После более трехмесячного ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования сегодня 29 мая 2017 года прокурором САП утвержден составленный детективами обвинительный акт, завтра утром (30 мая 2017 года) будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируется следующие преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 УК Украины, а именно:

- участие в преступной организации, созданной Онищенко с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

- участие в преступлениях, совершаемых такой организацией;

- завладение имуществом ПАО "Укргаздобыча" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением;

- легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

- организация злоупотребления полномочиями, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использование вопреки интересам юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы должностным лицом такого юридического лица своих полномочий, повлекшее тяжкие последствия;

- организация служебного подлога, повлекшая тяжкие последствия;

- отчуждение заложенного имущества.

"Одному из участников преступной организации, Постному, отведена роль организатора в составе преступной организации", - уточнили в САП.

Согласно информации, на очереди еще 9 подозреваемых, находящихся в розыске, в том числе и Онищенко, по которым в ближайшее время САП будет ходатайствовать о специальном досудебном расследовании.

Как известно, в июле 2016-го Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Политика объявили в национальный розыск. Он заявил, что не признает своей вины и собирается судиться в Лондоне.

Онищенко заявил, что у него есть компромат на Порошенко, и он якобы передал его США. В СМИ Онищенко опубликовал записи, как он утверждает, с нардепом Олесем Довгим и Николаем Мартыненко.

Украинская правда

Темы: ОнищенкоАнтикоррупционная прокуратураНАБУсуд
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