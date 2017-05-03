Интерпол больше не ищет Ставицкого

Интерпол прекратил розыск экс-министра энергетики времен Януковича – Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщил его адвокат Юрий Иващенко на своей странице Facebook.

"Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого. Сегодня получено официальное подтверждение из Интерпола и от Комиссии по контролю за файлами Интерпола, что жалоба Эдуарда Ставицкого полностью удовлетворена, его уголовное преследование признано политическим. Комиссия приняла во внимание наши аргументы", - сообщил он.



На сайте Интерпола 4 августа появилась информация, что Ставицкий объявлен в розыск по линии этой организации.

Он подозревается в хищении средств в особо крупном размере.



В декабря 2016 года правоохранительные органы Израиля сообщили, что продолжают рассматривать запрос Генеральной прокуратуры об экстрадиции в Украину бывшего Ставицкого.



С соответствующим запросом в Израиль ездил главный военный прокурор Анатолий Матиос.



Сам Ставицкий в интервью "Украинской правде", будучи в Израиле, утверждал, что получал предложение заплатить несколько миллионов долларов по закрытию дела против него.



Генпрокуратура готова предложить Ставицкому сотрудничество со следствием.

Украинская правда