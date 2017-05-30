В Москве заявили, что готовы к переговорам с США по Украине

Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью "Известиям".

По его словам, РФ ожидает, что в скором времени США назначат куратора в Госдепартаменте по этой теме. Только после того, как будет назначен преемник Виктории Нуланд, которая занималась Украиной при Бараке Обаме, возможно предметное обсуждение урегулирования ситуации на Донбассе с Америкой.

При этом источники "Известий" в администрации президента РФ, сообщили, что роль главного переговорщика от России останется за помощником Путина Владиславом Сурковым.

При этом Рябков в очередной раз обвинил Киев в нежелании следовать Минским соглашениям.

Он отметил, что "американские коллеги должны вести диалог с киевскими властями, если реально хотят продвижения вперед".