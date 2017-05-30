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СБУ пытается заблокировать запрещенные каналы и on-line

Вторник, 30 мая 2017, 12:39

Служба безопасности Украины пытается блокировать доступ к запрещенным в Украине телеканалам через интернет с помощью специальных программ.

Как пишет Лига.net, на прошлой неделе в харьковских магазинах сети "Эльдорадо" сотрудники СБУ провели обыски, обнаружив на одном из продаваемых устройств приложения для показа интернет-телевидения ForkPlayer.

29 мая СБУ сообщила, что в Харьковской области торговая сеть за 1900 гривен устанавливала на SMART-телевизоры программное обеспечение, позволяющее смотреть запрещенные Советом национальной безопасности и обороны Украины телеканалы.

По данным спецслужбы, разработали это ПО украинские IT-специалисты, хостинг осуществляла одна из крупнейших в Украине провайдерских компаний.

При обысках в магазинах Харькова и по местам проживания фигурантов дела обнаружили бухгалтерскую и другую документацию, которая "доказывает реализацию нелегального программного обеспечения", заявляет СБУ.

СБУ: прекратили распространение ПО для просмотра запрещенных телеканалов
СБУ: прекратили распространение ПО для просмотра запрещенных телеканалов
ssu.gov.ua

Доступ к серверному оборудованию, которое находится в Киеве, был заблокирован.

 

Открыто уголовное производство по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям. СБУ также проверяет торговую сеть на счет уплаты налогов и ее реальных прибылей.

Со своей стороны, и.о. руководителя розничной сети "Эльдорадо" Дмитрий Гайчук заверил Лига.net, что сотрудники магазинов устанавливают на телевизоры только лицензионный софт с доступом к легальным видеосервисам, таким как Megogo, Divan.tv.

По его словам, в ходе обысков в двух магазинах изъяли компьютеры сотрудников, флешки и один сервер, а некоторых сотрудников магазина вызывают на допрос в СБУ.

Как следует из визуальных данных СБУ, с помощью ForkPlayer на телевизоре в магазине открывалась телевизионная платформа FreeSlynet (Slynet.tv с IP-адресом в Москве).

В службе поддержки Slynet журналисту рассказали, что уведомили в соцсетях об ограничении для жителей Украины доступа к запрещенным российским каналам.

Работа ForkPlayer (IP-адрес из Киева) уже восстановлена.

В сервисе заявили, что "Эльдорадо брало деньги за установку ForkPlayer и добавляло при настройке свои плейлисты с сепаратистскими каналами".

Комментируя обыски из-за якобы перепрошивки телевизоров, в компании поиронизировали и предположили, что "дальше СБУ должна заняться Гуглом".

Алена Рощенко, УП

Темы: телевидениесанкцииинтернеттехнологииСБУ
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