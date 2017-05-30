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Лавров считает, что Макрон по инерции обвинил росСМИ в пропаганде

Вторник, 30 мая 2017, 14:04

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о лживой пропаганде российских Sputnik и RT частью антироссийской кампании.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы на пресс-конференции с главой МИД Нигерии, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что в этих оценках отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других западных стран. И наши западные партнеры никак не могут из этой инерции выбраться", – сказал он.

Глава МИД России напомнил, что не так давно подобные обвинения звучали от британского медиарегулятора Ofcom (Office of Communications). "По ее оценкам, никаких нарушений журналисткой этики обнаружено не было", – сказал Лавров.

"Самое главное во всех этих обвинениях то, что мы не видим ни одного конкретного факта. Ни про хакеров, ни про какие-то закулисные дела по вмешательству в выборы чуть ли не всех стран западного мира, ни по вопросу, который связан с обвинениями в нарушении прав представителей ЛГБТ в Чечне или на любой другой части РФ, – ни одного конкретного факта, ни одной фамилии", – заявил Лавров.

"Если будут факты и будут фамилии, тогда наши ответы будут конкретные. Но никакого отношения к подавляющему большинству обвинений мы не имеем", – добавил он.

Как известно, накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российские ресурсы "Russia Today" и "Sputnik" вели себя как органы пропаганды, а не СМИ, – поэтому он не дал им доступа к своему избирательному штабу.

Темы: РосcияЛавровпропагандаСМИФранция
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