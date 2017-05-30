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Из-за столкновений во Львовском облсовете пострадали 11 человек

Вторник, 30 мая 2017, 18:29

Во время столкновений во Львовском областном совете к врачам обратились 11 пострадавших.

Об этом сообщают в пресс-центре Львовского городского совета.

"За помощью к нам обратилось две женщины. Одна из них госпитализирована с нетяжелыми ожогами. Это львовянка. По словам потерпевшей, на ней загорелась рубашка", - рассказал Василий Обаранець, главный врач городской клинической восьмой больницы.

Вторую женщину и 9 пострадавших правоохранителей, по словам врача, сейчас обследуют медики. У всех пациентов легкий или средней степени тяжести.

Ранее националисты ворвались во Львовский облсовет, требуя поддержать манифест, который предусматривает амнистию участников боевых действий.

София Лукашова, для УП

Темы: Львов
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