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Штаб: В зоне АТО погиб украинский боец, еще двое ранены

Вторник, 30 мая 2017, 18:43

В зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский боец, еще двое получили ранения.

Об этом во вторник сообщает пресс-центр штаба АТО в своей странице в Facebook.

"С начала суток в результате боевых действий подразделения сил АТО понесли потери. К сожалению, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО сегодня существенных изменений не претерпела - остается напряженной, впрочем вполне контролируемой ВС Украины. С начала суток пророссийские НЗФ 16 раз открывали огонь по украинским воинам", - сообщили в пресс-центре АТО.

Указывается, что четыре раза боевики использовали запрещенную минскими соглашениями артиллерию.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассвойна
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