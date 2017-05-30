Подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко отпустили и снова задержали

В Черкассах апелляционный суд изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, которого подозревают в похищении и убийстве корсунского журналиста Василия Сергиенко.

Как сообщает Радио Свобода, вместо содержания под стражей ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 22:00 до 6:00) с применением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда.

Во время оглашения решения активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. Кроме того, один из активистов забрал бумаги с напечатанным решением суда, когда секретарь передавала документ следователю.

После двух часов блокировки активистами в зал суда пришел следователь Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, который объявил новое подозрение Вадиму Мельнику. Ему инкриминируют создание преступной организации. В течение 72 часов суд должен избрать Мельнику новую меру пресечения.

16 мая в Нацполиции заявили о задержании в Киеве подозреваемого в организации похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога.

4 апреля 2014 года журналиста похитили из собственного двора в Корсунь-Шевченковском Черкасской области, а на следующий день нашли замученным в замаскированной яме с мусором в Выграевском лесу.

Василию Сергиенко было 58 лет, в Корсунь-Шевченковском у него осталась мать, ухаживать за которой за несколько лет до убийства он и приехал из Запорожья. Ему посмертно присвоено звание Герой Украины.

Убийство расследуется по статье "похищение человека и умышленное убийство похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц".